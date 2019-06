Trafikkfarlig kryss i Alsvåg

Lokale notiser

Beboeren i Alsvåg påpeker at i et kryss som går ut på fylkesvei 939, fra vei 1518, er det forferdelig dårlig sikt sørover.

– Opplever ukentlig trafikkfarlige situasjoner her. Bilistene som kommer sørfra har vikeplikt for denne veien, men er få som benytter seg av denne. Biler som kommer fra vei 1518, må helt ut i krysset for å få oversikt. Samt at det kommer brått på for bilister på Fv 939. Er vel kommunen som er grunneier på denne flekken som er overgrodd (81/334), så oppfordringen er kort og greit om det kunne skoges her, for å bedre oversikten i krysset, lyder henstillingen til kommunen og vegvesen.