Ber om oversikt over landbruksjord langs Hålogalandsveien

Lokale notiser

Statens vegvesen er i gang med å utarbeide konkurransegrunnlag for prosjektet E10/rv 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt.

I statsbudsjettet for 2016 besluttet Stortinget at strekningen skulle planlegges for utbygging i Offentlig-Privat-Samarbeid (OPS-prosjekt). Prosjektet omfatter:

E 10 Tjeldsund bru-Gullesfjordbotn

Rv.83 Tjeldsund bru -Fauskevåg

E10 Kåringen - Fiskefjord

rv. 85 Gullesfjordbotn -Langvassbukt (fram til Sigerfjord tunnel)

Ber om oversikt

Ifølge vegvesenet skal en framtidig OPS-leverandør prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde det nye veianlegget i 25 år.

Statens vegvesen ønsker å legge ved all informasjon som kan bidra både til bedre løsninger og øke kvaliteten på det nye veianlegget, samt ivareta berørte grunneiere på best mulig måte.

– Deler av strekningen til den nye Hålogalandsveien går forbi landbruksområder og krysser beiteområder for sau og andre beitedyr. Det stilles krav til at OPS-leverandøren skal ivareta landbruk i området på best mulig måte, samt hindre at beitedyr kommer i konflikt med ny veg i anleggs- og driftsfasen.

– I den forbindelse ønsker prosjektet å få tilsendt informasjon fra kommunen om kjente beiteområder, samt oversikt over grunneiere og drivere av marka, skriver vegvesenet i et brev til Sortland kommune.