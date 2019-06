Bispevisitas i Øksnes

Lokale notiser

Etter gammel skikk og fastsatt reglement skal biskopen jevnlig holde visitas i hvert sokn i bispedømmet. Biskopen ber med dette om at det legges til rette for visitas i Øksnes menighet i tidsrommet tirsdag 19.– torsdag 21. november og søndag 24. november 2019.

Biskopen ber soknepresten og menighetsrådene i samråd med kirkevergen om å utarbeide et forslag til program for visitasen. Arbeidet med dette lokalt ledes av soknepresten.Biskopen ønsker at det i tillegg til visitasgudstjenesten også legges til rette for andregudstjenester under visitasen.