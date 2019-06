Lokale notiser

Teknisk hovedutvalg har bedt administrasjonen i Øksnes uten nødvendig opphold å ta skritt for å heve og fjerne den sunkne båten Ranen II som siden i fjor vinter har skjemmet Nyksund.

– Båten har ligget i havna i mer enn et år. Foruten at det er et trist syn, må vi anta at havaristen også forurenser havnemiljøet. Båten må nå heves og fjernes, heter det i vedtaket fra teknisk hovedutvalg.