Hederlig omtale for matbok fra Vesterålen

Lokale notiser

Det er en stolt Martinussen som har fått viet boka si oppmerksomhet av en av landets mest anerkjente matskribenter, Per Borglund i magasinet "Mat fra Norge", som selv omtaler seg som Norges største og mest leste matmagasin.

"En stappfull skattkiste av mat fra Vesterålen", begynner Borglund sin artikkel i magasinet, før han fortsetter: "Martinussens bok er rett og slett en parade av slike lokale spesialiteter...".

Per Borglund påpeker blant annet at Martinussens reise i landsdelens mat, i en blanding av oppskrifter og gode historier, treffer midt i blinken og at det er hardt å lese om boknaklemning uten å ha egen boknafisk på veggen. "I det hele tatt, her er det mye nytt og spennende som i hver fall ikke jeg har sett i bokform tidligere", avrunder Borglund sin omtale av boka.