I dag kommer skattepengene

De 2,7 millioner skattyterne som har skatt til gode, får tilsammen 29,2 milliarder kroner tilbakebetalt. Litt over en halv million lønnstakere og pensjonister får restskatt. De må betale til sammen 10 milliarder kroner, et gjennomsnitt på 18.300 kroner.

– Skatteetaten har brukt opplysningene som ble levert i skattemeldingen din til å beregne den endelige fastsettingen av skatt for deg. Hvis du har betalt mer skatt enn det som er beregnet, betaler vi tilbake overskytende beløp. Hvis du ikke har betalt inn alt du skal, sender vi betalingskrav for restskatt. Slik blir skatten riktig, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

For de som ikke mottar skatteoppgjøret 20. juni er det løpende oppgjør mellom 15. august og 24. oktober. Det gjelder blant annet personlig næringsdrivende og deres ektefeller, og lønnstakere og pensjonister som leverte skattemeldingen på papir. Andre årsaker til at du får skatteoppgjøret senere kan være at skattemeldingen din mangler opplysninger, inneholder kompliserte forhold, eller du kan være tatt ut til kontroll.

Om lag 900.000 skattytere får skatteoppgjøret mellom 15. august og 24. oktober.