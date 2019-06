Sykefravær på 9,68 prosent i Hadsel Eiendom

Lokale notiser

Politiker Beate Johnsen fra Venstre sa under møtet at hun reagerte på det store sykefraværet og utgifter til vikarer på nærmere én million kroner i 2018.

Styreleder Kurt Jenssen i Hadsel Havn KF opplyste at kostnadene blant annet hadde sin årsak i arbeidene rundt satsingen på Todebo på Stokmarknes. Han underrettet også om at foretaket har fått inn en stor enhet med arbeidere som har tungt arbeid. Det er noe av årsaken til økningen av sykefraværet.

Av årsmeldingen for 2018 går det fram at foretaket hadde et mindreforbruk på kr 242.686. Driftsinntektene var på 59 millioner kroner, etter at Hadsel kommune hadde tatt ut et utbytte på én million kroner. Foretaket har for øvrig en lånegjeld på 153.629.329 kroner.

Kommunestyret godkjente både regnskapet og årsmeldingen.