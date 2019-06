Trafikksikkerhetsmidler til Sortland og Lødingen

Lokale notiser

Sortland kommune er tildelt kr 90.000 til opphøying av gangfelt i Parkveien. Tiltaket rettes særlig mot skoleeleverr og brukere av Sortlandshallen med det mål å sikre en trygg overgang i Parkveien.

Lødingen kommune er tildelt kr 60.000 til trafikktryggleiksopplæring. Kommunen vil blant annet holde ein "aktiv-skolevei"-kampanje og sørge for meir skilting i skoleområda. Lødingen kommune vil også i samarbeid med Lødingen sykkelklubb holde en trafikkdag for barn og ungdom. Med enkle midler og målretta tiltak er formålet å sette fokus på og øke trafikksikkerheten for barn og unge.