Ønsker ikke «søppelbål» i Sortland

Lokale notiser

Kanskje blir det fint vær og vi kan sitte i fjæra og kose oss foran at stort St.Hansbål - på tradisjonelt vis.

Sortland kommune har i lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, åpnet opp for at det er tillatt å brenne St. Hansbål.

– Bålbrenningen er betinget av at det kun brennes rent trevirke, hogstavfall, trær og røtter. Bålbrenningen skal også være et arrangement for ei bygd, venner, lag, forening og liknende. Det skal følge aktivitet og kos rundt bålet, slik som man tradisjonelt har feiret St. Hans, skriver kommunen på sine hjemmesider.

– Det er altså viktig å merke seg at det ikke er tillatt å brenne avfall, selv om det er St. Hansaften. Avfall skal leveres godkjent mottak - og alle innbyggerne i Vesterålen skal ha mottatt «Reno-Vestkortet», som gir oss rett til å levere 6 kubikk sortert avfall til gjennvinningsstasjonen eller i Ramnflauget.