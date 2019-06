Fantastisk vekst for hvitfisknæringen

Lokale notiser

Det er et imponerende stykke arbeid næringen har gjort for å profilere det eksklusive produktet. Men fremdeles bør det være mulighet til videre vekst, skriver Fiskeribladet i en leder.

Råfisklaget sendte nylig ut en gladmelding om årets skreisalg. Salget har økt med hele 30 prosent til 6400 tonn. Samtidig har det vært en verdiøkning på hele 45 prosent fra i fjor. Det ble solgt fisk for 285 millioner kroner, og alle leddene i verdikjeden har hatt en merinntekt på skreien. Prisene ligger på 5-7 kroner kiloet over annen fersk torsk, noe som viser at kvalitet betaler seg.