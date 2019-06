NMK Vesterålen ber om låneutsettelse

Lokale notiser

Det har den siste tiden vært god aktivitet ved motorsportbanen på Klo i Øksnes, der NMK Vesterålen har sine klubblokaler. Nå ber klubben om utsettelse på lån til Øksnes kommune i påvente av ny rundt med søknad om spillemidler. Klubben poengterer at ved forrige søknadsrunde ble søknad levert for sent, og klubben er nå i dialog med fylket ang. ny søknad.

– Vi ønsker å betale renter på lånet etter beste evne fram til vi kan betale lånet i sin helhet. Vi har for tiden flere arrangementer på banen og får en god del midler inn på denne måten. Vi håper også på støtte fra flere av våre sponsorer i næringslivet. Vi håper på positiv respons på vår søknad om utsettelse, heter det i brevet.