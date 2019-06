Lokale notiser

Melbu Fryselager As hadde en million kroner i driftsoverskudd i fjor etter å ha hatt fisk på lager for seks millioner kroner og annen driftsinntekt på nær to millioner kroner i fjor.

Dermed snudde selskapet fra et driftsunderskudd på 226.000 kroner i 2017.

Fryselageret kontrolleres av Lerøy Norway Seafoods, som eier 67 prosent av selskapet. Nordlaks produkter eies nesten 33 prosent av selskapet.