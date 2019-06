Rekordtall: Mer enn 8.048 hjemløse kjæledyr i fjor

Lokale notiser

Tallene fra Dyrebeskyttelsen viser at det blir flere og flere hjemløse kjæledyr for hvert år som går. Katter er mest utsatt for å bli droppet av eiere som ikke kan, vil eller gidder å ha dem lenger.

– Det vi ser er bare toppen av isfjellet, mener Åshild Roaldset, som sier til NRK at Dyrebeskyttelsens 27 lokalavdelinger i landet med hundrevis av frivillige ikke rekker å hjelpe alle dyrene.

– Hittil i år rapporterer alle våre lokalavdelinger at de drukner i dyr. De sliter med å holde hodet over vannet og har ikke kapasitet til å hjelpe alle som trenger det, sier hun.

Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å kreve obligatorisk ID-merking av dyr, både slik at eier kan spores opp og slik at dyrenes rettssikkerhet kan ivaretas.

Dumping av dyr øker i forbindelse med feriene. De blir ofte funnet i søppelkonteinere, langs veier og i skogholt.

Å hensette et dyr i hjelpeløs tilstand er et brudd på dyrevelferdsloven, men kun et fåtall blir straffeforfulgt for å gjøre dette.

(©NTB)