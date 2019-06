Mandag åpner gjeldsportalen

Lokale notiser

Norskgjeld.no er en gjeldsportal som de norske bankene står bak, via finansnæringens hovedorganisasjon Finans Norge. Rundt 200 finansforetak leverer gjeldsdata til norskgjeld.no.

– Dette er en milepæl, sier Svein Ove Karstensen i Norsk Gjeldsinformasjon, selskapet som driver gjeldsportalen norskgjeld.no i en pressemelding.

– Norske forbrukere har rundt 117 milliarder kroner i usikret forbrukslån. Det er et veldig høyt tall. De fleste har kontroll på hvor mye de har i kredittkortgjeld, men ikke alle. Noen har lånt for mye i forhold til hva de klarer å betale tilbake. Andre mangler oversikt over hvor mye de har i gjeld og i hvilke finansforetak, sier Karstensen.

Nå kan alle forbrukere helt gratis søke på seg selv på norskgjeld.no, og finne ut hvor mye de har usikret forbrukslån og i hvilke banker. På den måten kan de få oversikt og ta kontroll over egen økonomi.

Myndighetene har vært bekymret over den kraftige veksten i usikret forbrukslån og har etterspurt et gjeldsregister. Norskgjeld.no er et slikt register, mer presist en gjeldsportal, der både forbrukere og banker får gjeldsdata direkte fra finansforetakene.

– Når bankene nå kan skaffe seg oversikt over lånesøkeres forbrukslån, blir det lettere for bankene å si nei til kunder som ønsker å ta opp mer lån enn de klarer å betjene. Dermed unngår vi at folk havner i gjeldsfella, sier Karstensen.

Det er kun usikret forbruksgjeld som rapporteres inn i gjeldsportalen. Karstensen håper at også boliglån, billån, studielån og skattegjeld på sikt vil bli rapportert inn i gjeldsportalen.

De siste dagene før åpning har flere titalls banker klargjort gjeldsdata for levering til norskgjeld.no. Svein Ove Karstensen sier at forbrukerne i starten kan oppleve å få en begrenset oversikt på hvor mye de har i forbrukslån og til hvilke banker.

– Dette er et kjempestort it-prosjekt, der rundt 200 finansforetak skal levere sanntidsdata samtidig. Det kan ta litt tid før alle dataene er inne og søkbare i gjeldsportalen. Det som er viktig for oss, er at norskgjeld.no blir en sikker og god gjeldsportal for norske forbrukere og norske banker.