Fortsetter å sprenge i Vestmarka

Lokale notiser

Sprengningen skal holde på helt frem til utgangen av juli. Grunnet fjellmasser i traseen, er det behov for noe sprengningsarbeider. Dette medfører støy som vil kunne være til sjenanse for folk i nærheten, skriver Sortlan kommune på sine hjemmesider.



Sprengningsarbeidet utføres av totalentreprenør Ottar Bergersen & Sønner AS. Området vil bli sikret og sprengningen blir varslet med sirene etter vanlig prosedyre. Alle nærliggende husstander varsles særskilt av entreprenøren.