Inviterer til soloforestilling om legendarisk operasanger

Lokale notiser

Forestillingen «Utvalgt – en forestilling om Kirsten Flagstad» ble utviklet av skuespiller og sanger Nina Bendiksen i samarbeid med regissør og manusforfatter Einar Bjørge.

Bendiksen har med seg lydtekniker og gitarist Oddbjørn Skeie til Melbu.

I et univers av minner og lydopptak forteller hun historier fra sitt liv. Fortellingen beveger seg i tid og rom der skuespiller Nina Bendiksen går inn i dette universet i rollen som Kirsten Flagstad.

Forestillingen har fått gode kritikker. Den ble satt opp på Scandinavian House i New York i 2015. “The towering fleshy diva was played by a nymph-like figure, reflecting a girlish, yet emotionally wise persona. But all of the dialog struck true, due to the script of Mr. Bjorge; the author unleashing the universal observations of the artist, freely flowing throughout the piece”, stod det å lese i Huffington post.

Det hører med til historien at Kirsten Flagstad i sin tid var forlovet med Gunnar Frederiksen, sønn av Christian Frederiksen på Melbu. Hennes svigermor Maren så hennes store talent, og støttet henne økonomisk for å ta musikkutdanning i Stockholm. Resten er en kjent historie, som publikum vil få oppleve gjennom forestillingen “Utvalgt”.