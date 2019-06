Nordnorsk reiseliv kalles inn på teppet av næringssjef etter klokkestunt

Lokale notiser

Tidligere i uka skreiv VOL om Øksnes-kvinnen Bente Bratland Holm som er reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, og hvordan hun og selskapet møtte mye motbør da det ble kjent at de nærmest har diktet opp et PR-stund. I korte trekk handlet stuntet om at Sommarøy i Troms, skulle innføre tidsfrie soner slik at innbyggerne kunne få en mer avslappet og enklere hverdag der de slapp å jage etter klokka. Mange gikk på limpinnen i forbindelse med stuntet, inkludert en rekke store mediehus. Reklamekampanjen skulle ifølge avisa iTromsø, koste totalt tre millioner kroner. Innovasjon Norge rakk å bruke 1,2 millioner av disse før prosjektet ble skrotet.

Liv Rask Sørensen er nærings- og utviklingssjef i Nordland fylkeskommune. Hun er ikke fornøyd med at Nordnorsk reiseliv, som hovedsakelig eies av de tre nordnorske fylkene har ført over tusen medier bak lyset. Nå kalles Nordnorsk reiseliv inn på teppet.

– Vi visste ikke at de var involvert før i dag. Vi må ta det opp med dem og se på hvordan vi egentlig skal markedsføre Nordland og Nord-Norge i fremtiden, sier hun til NRK.