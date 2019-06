Vil kutte hardt i torskebestanden

Lokale notiser

Neste års kvoteråd for torsk, hyse, sei, hvitting og rødspette i Nordsjøen, var klare klare fredag formiddag. Ifølge Havforskningsinstituttet, har tilstanden for bunnfiskebestandene blitt verre, og særlig sliter torsken. På grunn av de svært grelle og slette tilstandene, har det såkalte kvoterådet for torsk, blitt enige om å redusere torskebestanden med voldsom tyngde, dette for å sikre at forvaltningen av bestanden vil være bærekraftig i tiden fremover.