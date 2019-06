Skretting har fått ny kommersiell direktør

Lokale notiser

Skretting Norge har tre fabrikker. Hovedbasen er i Stavanger, i tillegg til fabrikkene på Averøy og på Stokmarknes.

Kommersiell direktør er en nyopprettet stilling i Skretting, og har ansvaret for å fokusere på kundenes behov gjennom virksomheten og finne løsninger sammen med kundene, skriver Skretting i en pressemelding.

– Evy Vikene har stor erfaring fra mange aspekter av vår virksomhet, og vi er sikre på at denne ansettelsen vil gjøre det mulig for oss å fortsette med å opprettholde et høyt servicenivå for våre kunder, sier administrerende direktør,Therese Log Bergjord i pressemeldingen.