Svært variert norsk tilbud til unge med demens

Lokale notiser

Forsker Marte Kvello-Alme har skrevet doktorgraden «UngDemens i Trøndelag» og har fått funnene sine publisert i Journal of Alzheimer's Disease.

– Demensomsorgen i Norge er bygget opp med tanke på den eldre garde. Yngre med demens trenger et annet hjelpetilbud og tilnærming, påpeker Kvello-Alme overfor VG.

Som lege og stipendiat ved Sykehuset Levanger og NTNU har hun ledet studien om personer som får demenssymptomer før fylte 65 år, den første studien i sitt slag i Skandinavia.

Det er rundt 2.000 yngre med demens i Norge, de yngste får påvist sykdommen allerede tidlig i 40-årene. Kvello-Aune sier at det er veldig ulikt hvordan kommunene i Norge møter disse pasientene, ettersom de har helt andre behov enn personer med samme diagnose som er flere tiår eldre.

I henhold til de nasjonale retningslinjene bør kommuner ha et tilpasset tilbud for yngre med demens. I en kommentar sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) at verken helsevesenet eller kommunene har nok kunnskap på området, og at forskjellene er for store.

– En aktiv 40-åring må få tilbud om noe annet enn bare å spille bingo med folk som er 40–50 år eldre, sier Listhaug.