– Nord-Norgebanen kan koste 120 milliarder kroner

Lokale notiser

I dag offentliggjorde Jernbanedirektoratet en ny analyse av en jernbane mellom Fauske, via Narvik og opp til Tromsø.

Bestillingen fra Samferdselsdepartementet er et kostnadsestimat og en samfunnsøkonomisk analyse av Nord-Norgebanen. I den nye planen er tunellandelen redusert til 45 prosent, skriver NRK.

– Det viktigste vi har funnet er at det er et stort potensial for å få overført gods fra vei til bane. Også en del persontransport fra fly og vei til bane, sier seniorrådgiver Hanne Juul i Jernbanedirektoratet til NRK.

Arbeidet de nå har satt i gang er en fortsettelse fra utredningene som er gjort tidligere. En i 1992 og en i 2011. Det var der selve traseene ble bestemt, og det skal altså ikke gjøres nye vurderinger om hvor banen vil gå.

Traseen hadde da en tunnelandel på 58 prosent. I den nye planen er tunnelandelen er redusert til 45 prosent.