Hadsel kommune inviterer til konkurranse for å skaffe flere utleieboliger

Lokale notiser

Det er et boligsosialt virkemiddel kommunen nå tar i bruk for å fremskaffe flere utleieboliger. I den forbindelse ønsker kommunen tilbud fra leverandører som er interesserte i denne typen byggeprosjekter. Mer informasjon om anskaffelsen og kravspesifikasjon finnes på denne siden, skriver Hadsel kommune på sine hjemmesider.

En tilvisningsavtale er et Husbanken-verktøy for å få etablert flere utleieboliger. Ordningen bidrar til at private aktører får husbankfinansiering når 40 prosent av boligene går til vanskeligstilte.

Ved oppføring, oppgradering, ombygging eller kjøp av utleieboliger der kommunen inngår tilvisningsavtale med utleier/leverandør, kan det gis grunnlån tilsvarende 85 prosent av prosjektkostnadene.

Kommunen vurderer behovet til å være opptil 25 boenheter, behovet er størst for sentrumsnære boliger i området Stokmarknes. Frist for levering av tilbud er satt til 31. august 2019.