Lødingen Arbeiderparti vil stanse videre reguleringsarbeid på Fiskøya

Kommunestyret i Lødingen vedtok 9. mai i år å legge områderegulering for Fiskøya ut på fornyet høring, med frist 30. juni. Fylkesmannen har nå avgitt sin høringsuttalelse, der de uttrykkelig slår fast at «Fylkesmannen opprettholder tidligere innsigelse til reguleringsplan for Fiskøya i Lødingen, fordi konsekvensene for naturmangfold og landskapsverdi av lokalisering her vil være for store».