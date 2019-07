Lokale notiser

Neumanns Røykeri & Supperclub As på Melbu, som får veldig mye skryt for god mat, hadde i fjor et årsresultat på 1.692 kroner.

Restauranten omsatte for nesten 1,3 millioner kroner og hadde drøyt 36.000 kroner i positivt driftsresultat. Det meste av dette overskuddet ble blåst bort av finanskostnadene.

Selskapet har en totalkapital på 522.000 kroner. Gjelda utgjør drøyt 338.000 kroner.