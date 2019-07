3 av 10 båteiere i Nordland mener de ikke kan lese og forstå et sjøkart

Lokale notiser

Gjensidige har spurt båtfolket om deres forståelse av sjøkart, enten på papir eller digitalt.

– Selv om mange svarer at dette kan de, er vi mest bekymret over alle de båtførere som sier de ikke kan lese og forstå et sjøkart, sier Pål Rune Eklo som er kommunikasjonssjef i Gjensidige, i en pressemelding.

I Nordland svarer 29 prosent at de har dårlig eller ingen forståelse av sjøkart. 66 prosent mener de leser sjøkart svært godt eller ganske godt.

Det er Ipsos som har foretatt undersøkelsen. Den gir et bilde av at det er mye usikkerhet blant mange båtførere, mener Eklo.

Det er dobbelt så mange menn som kvinner som sier de har god kunnskap om dette. Tryggest er de som er godt voksne og som har hatt båt en tid.

– Stol ikke kun på at elektroniske hjelpemidler som kartplotter, GPS og autopilot alltid fungerer, advarer Eklo.