Nytt styre i Sortland idrettsråd

Lokale notiser

Det nye styret består av:

Ann Tove Halvorsen – leder

Torill Monsen-Abelseth – Nestleder

Kjell Olsen – Styremedlem

Lise Halvorsen – Styremedlem

Espen Bjørnsund Gundersen – Styremedlem

Nå utfordrer styret de politiske partiene å ta minst en ny idrettshall inn i sine program. Bygging må starte i løpet av 2020, heter det i en pressemelding.

Styret forventer å involveres i avgjørelser som skal tas i Sortland kommune ang. idrettslige anlegg

- I årets handlingsplan er målet å delta i planlegging av sentrale idrettsanlegg via et anleggsutvalg. Dette utvalget skal jobbe målrettet mot nye anlegg i Sortland kommune. De som har interesse av å sitte i et slikt utvalg kan melde sin interesse til leder, står det å lese i pressemeldingen.