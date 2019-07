Redusert ambulanseflyberedskap på kortbane

Lokale notiser

Fra klokka 10.30 er det tre fly i beredskap, og fra klokka 12 skal fire fly være i beredskap, opplyser Luftambulansetjenesten.

– Kapasiteten vurderes å være svært god på langbane, men redusert på kortbane, melder Luftambulansetjenesten.

Selskapet Babcock overtok natt til mandag denne uka ambulanseflytjenesten i Norge. Babcock vant i 2017 anbudskonkurransen om luftambulansetjenesten over selskapet Lufttransport, som har drevet tjenesten i 25 år.

De første to ukene i juli må det gjennomføres pålagt trening for besetningene i ambulanseflytjenesten ved hvert vaktbytte. Det betyr at det er redusert tilgang på mannskap mens treningen pågår.

Men pilotene som gjennomfører den obligatoriske treningen, skal ha en flysykepleier om bord slik at flyene kan ta oppdrag med pasienter dersom det er behov, ifølge mediekontakt Roger Solheim i Babcock.

