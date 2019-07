2.600 kroner i bot for å varsle om fartskontroll

Lokale notiser

Det er Oslo politidistrikt som melder om saken, som er omtalt i Dagbladet.

Oslo politidistrikt skriver på Facebook at man for noen dager siden gjennomførte fartskontroll i Bærum. Der var det flere bilførere som ville varsle møtende bilførere om kontrollen.

Det bilførerne ikke visste, var at politiet fulgte med på trafikken i begge kjøreretningene.

– Vi stoppet fem bilister som blinket med lysene og tilbød forenklet forelegg for ulovlig lysbruk. Fire av dem godtok forlegg på 2.600, mens en bilist ikke godtok. Vedkommende ble anmeldt, og saken sendes videre, sier Finn Erik Grønli ved trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Politiet så også en syklist vifte med armen – trolig for å varsle bilistene om kontrollen.

- Det er svært uheldig at trafikanter varsler om politikontroller. Du vet aldri om du varsler en ruskjører, person uten førerkort, eller andre som ikke burde vært i trafikken. Vi er ikke på veien for å ta flest mulig, men for å luke ut farlige trafikanter, sier Grønli videre.

