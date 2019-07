Kystrekene kan forsvinne - forskere tar saken

Lokale notiser

Havforskningsinstituttet (H)) skal nå intervjue rekefiskere langs kysten i Nordland og Troms for å bedre kunnskapen om kystrekebestanden. Prosjektet er et samarbeid mellom HI, Fiskeridirektoratet og Nordlandsforskning.

Reketrålfiskere har lenge vært bekymret for dypvannsreken på kysten og i fjordene. Fiskere har meldt at rekene har forsvunnet mange steder, eller at mengden er kraftig redusert de siste årene. Samtidig mangler en helhetlig oversikt for rekefelt langs norskekysten. Dette vil HI nå endre på.

– Vi ønsker å få en helhetlig oversikt over den nåværende utbredelsen og mengden av reker på registrerte rekefelt, sier Guldborg Søvik ved HI, i en pressemelding.

Sammen med Fiskeridirektoratet har HI laget en oversikt over fiskere som har levert reker i Nordland og Troms de siste årene. Snart tar forskerne kontakt med fiskerne for å gjennomføre intervjuer i løpet av sommeren og høsten.

– Vi kommer til å starte med fiskerne på Helgeland, sier Maiken Bjørkan ved Nordlandsforskning.

Forskerne vil bruke kart for å samle inn informasjon.

– Vi bruker interaktive kart der fiskerne selv kan tegne inn rekefelt. Nå venter vi bare på at teknologien skal bli helt ferdig før vi setter i gang, sier Bjørkan.

Formålet med dette prosjektet er å utarbeide en beste oversikt over fordelingen av kystreker i tid og rom for å klarlegge eventuelle endringer i utbredelse og bestandsstørrelse og når endringene har skjedd.