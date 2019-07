Hvem er tidenes lokalpolitiker i Nordland?

Lokale notiser

NRK Nordland ønsker å hedre den viktige jobben lokalpolitikeren gjør. Kåringen avgjøres i forbindelse med høstens kommune- og fylkestingsvalg.

– Politikere får mye kjeft. Men mange lokalsamfunn har mye å takke sine politikere for, sier distriktsredaktør Eivind Undrum Jacobsen.

Uten kraften og engasjementet deres ville det vært mange byer, bygder og kommuner som ikke hadde hatt de mulighetene de har i dag, sier han.

Ettersom vårt politiske system er tuftet på prinsippet om folkestyre, syns Jacobsen det er naturlig at det er den vanlige mann i gata som får bestemme i denne kåringen.

Det er jo tross alt for dem lokalpolitikeren jobber.

Slik foregår kåringen av tidenes lokalpolitiker

Steg 1- Innsamling av forslag

Du sender inn ditt forslag på lokalpolitiker til NRK Nordland. Dette kan du gjøre ved å sende oss melding på Facebook, Instagram eller Snapchat, chatte med oss her på nett eller sende epost til nordland@nrk.no. Send veldig gjerne en liten begrunnelse for hvorfor du mener denne politikeren bør bli tidenes politiker fra Nordland og/eller hva h*n betyr for deg.

Steg 2- Jury plukker finalister

En jury (bestående av fylkesmann Tom Cato Karlsen, historiker og professor Steinar Aas, og kommunikasjonsrådgiver og tidligere redaktør og journalist Kari Karstensen) plukker ut finale-kandidater. Kandidatene blir presentert på NRK Nordlands nettsider.

Steg 3- Du stemmer på finalistene

Avstemmingen skjer på NRK Nordlands nettsider. Her er det DU som bestemmer. Avstemmingen skjer før høstens valg.