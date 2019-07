Vil la selvbetjente butikker være åpne på søndager

Lokale notiser

Automatisering og selvbetjente kasser som gjør at butikker kan være åpne uten at det er ansatte til stede, bør være det endelige dødsstøtet for Brustadbua, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) til Vårt Land.

– Argumentasjonen mot søndagsåpne butikker har vært at de ansatte skal slippe å jobbe. Automatiseringen av butikker betyr at noe av den debatten blir borte. Da er det eneste som står igjen den prinsipielle motstanden mot søndagsåpne butikker, mener Hoksrud.

I Oslo har Coop åpnet en butikk som er åpen døgnet rundt, men om natten er det ingen ansatte på jobb. Kundene låser seg inn med BankID og gjør alt selv. Kjeden sier den ikke har som mål å åpne på søndager, selv uten ansatte.

– Motstanden vår handler om andre ting enn at folk ikke skal være på jobb om søndagen, men heller om at søndagen skal være annerledesdag. På søndagen kan folk gjøre andre ting enn å gå i butikken, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop.

Den linjen støtter KrFs Geir Toskedal, som fortsatt vil holde hviledagen hellig.

– Vi skal ivareta søndagen som en annerledesdag. Søndagshandel fører bare til mer forbruk og materialisme, og det har vi ikke noe behov for, sier han.

(©NTB)