Laks med fly bør gi flyskam

Lokale notiser

For noen dager siden kunne Norges sjømatråd opplyse om at første halvår i år ble det eksportert om lag like mye fersk laks til Kina fra Norge som det ble eksportert i hele 2018.

I årets seks første måneder ble det sendt 12.130 tonn fersk laks til Kina, mot 12.000 tonn for hele fjoråret, ifølge Sjømatrådet.

Det er bare en måte å få laksen fram fersk til Asia på: Med fly.

Alle, både vanlige folk, næringslivet og for eksempel kommunene er nødt til å se på sitt eget klimaregnskap. Det er ikke tvil om at det å sende laks med fly må være en kjempeutfordring for laksenæringen, sier Lundberg i følge avisa.

Mer laks til fjerntliggende land er et ønske både fra politiske myndigheter og laksenæringen selv. I dag betyr det i praksis at mer laks da må gå med fly.

Lundberg sier at i et klimaperspektiv blir det helt feil at både myndighetene og næringen selv trykker på for å selge mer laks til land der flytransport er eneste mulighet.