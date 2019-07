Vil sende forhåndsstemmer i kommunevalget med ekspresspost

Lokale notiser

Dette skriver Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartementet til kommunene.

Med to dagers framsendingstid vil ikke disse stemmene være fremme hos valgstyret innen fristen tirsdag kl. 17. Valgdirektoratet har derfor fått i oppdrag å inngå en avtale om ekspressforsendelse av forhåndsstemmer. Direktoratet har inngått en avtale med Posten Norge, som alle kommuner kan benytte seg av. Kostnadene til forsendelse ved bruk av denne avtalen dekkes av Valgdirektoratet

«Avtalen innebærer at kommunene vil kunne bestille opphenting av forhåndsstemmer fredag eller lørdag før valgdagen. Forhåndsstemmene vil sorteres sentralt og sendes med bedriftspakke over natt. Avtalen sikrer at alle forhåndsstemmer som blir hentet fredag eller lørdag, vil være fremme hos mottakerkommunene over hele landet innen fristen tirsdag kl. 17», står det blant annet å lese i brevet fra departementet.