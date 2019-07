Brennmanetskadet? – Ikke tiss på deg selv

Lokale notiser

Noen går kanskje fortsatt rundt og tror at det hjelper med urin dersom man blir brent av brennmanet. Dette er et svært aktivt kjerringråd, men dette er et råd som ikke stemmer.

Rapporter fra Havforskningsinstituttet viser at oppblomstringen av brennmaneter er ekstra stor i år. Faren for å bli brent er altså større.

– Mange har sikkert hørt at det å smøre på yoghurt, drysse på talkum, dynke med dispril-oppløsning i vann, helle på urin eller gni en glassmanet mot skaden skal hjelpe. Dessverre vil alle disse forslagene heller øker enn å redusere plagene, sier Dr. Jan Einar Vaage.

Han mener solkrem er en god beskyttelse og advarer mot å få panikk dersom man kjenner de brennende trådene. Svøm heller rolig bort. Gå på land, ta på hansker og fjern det du ser av brenntråder før du starter behandlingen.

Poenget er å fjerne trådene. En kombinasjon av saltvann og sand kan være en god start. Ferskvann er et elendig tips. Et like dårlig tips er å klø.

Varmt vann fungerer også.