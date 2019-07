Her gir politiet flest «tissebøter»

Lokale notiser

Det viser en kartlegging som Stavanger Aftenblad har gjort.

Oslo og Troms er utelatt, ettersom de ikke hadde tilgjengelige tall.

Hele 155 personer ble bøtelagt for offentlig urinering i Sørvest politidistrikt i 2018. Ettersom samtlige måtte ut med 4.000 kroner i bot hver, tjente staten totalt 650.000 kroner i «tissebøter» i dette distriktet alene.

Per 1. juli 2019 ligger årets tall tett opp mot fjorårets. Så langt er 75 personer tatt på fersken i urinering offentlig.

Om man ser på antall bøter per innbygger, er det imidlertid Agder politidistrikt som topper statistikken. I Kristiansand ble det gitt 60 forelegg i fjor, mens 31 personer er tatt for offentlig urinering så langt i år. Bergen troner andreplassen på listen. Her fikk 54 personer «tissebøter» i fjor, mens hele 39 personer er tatt så langt i år.

– Folk vi tar er i all hovedsak berusede mennesker i helgen som ikke finner andre måter å urinere på, sier politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen i Stavanger.

Satsen for offentlig urinering varierer mellom distriktene. I Sørvest politidistrikt økte forelegget til 6.000 kroner i april 2019. Politidistriktet har tjent rundt 400.000 kroner så langt i år, og har dermed dratt inn den største summen i «tissebøter» i hele landet.

