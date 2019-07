Leter etter makrell i Vestfjorden

Lokale notiser

En av dem er bøbåten «Snarsetværing». På Facebook-meldes det at makrellen er vanskelig å finne. Bøbåten hadde forrige innmelding 7. juli, altså for en knapp uke siden. Da fikk båten en fangst på åtte tonn og gjennomsnittsvekten var 480 gram per fisk.

Det har vært tatt en rekke fangster på innersiden av Lofoten i Vestfjordbassenget, men fangstene har vært relativt små. Lofoten Viking på Værøy har kjøpt de fleste fangstene, men noe har også havnet i Lødingen.

I gjennomsnitt har fiskerne fått 13,69 kroner kiloet for makrellen i år. Det er kraftig opp fra samme tid i fjor da prisen var 10,01 kr kiloet.

Vanligvis fiskes det mest makrell i Nordsjøen i oktober og november, men for mindre båter fra Nord-Norge kan det være lurt å fiske mest mulig når makrellen kan tas lokalt.