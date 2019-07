Sortlandsfirma vokser i rekordfart

Lokale notiser

I 2018 vokste bedriften med hele 34,4 prosent og siden 2013, da bedriften omsatte for 3,8 millioner kroner, har veksten vært på 218 prosent.

Driften ga for øvrig et overskudd på 955.666 kroner og før skatt har selskapet et overskudd på 968.562 kroner. Til sammenligning ble 2017-regnskapet gjort opp med et overskudd på 172.171 kroner.

Bergs Elektronikkservice hadde 11,6 årsverk i arbeid i fjor og betalte 5,5 millioner kroner i lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift og andre ytelser. Det var en million kroner mer enn året før.

Daglig leder fikk til sammen nær 814.000 kroner i lønn og annen godtgjørelse.

Oddleif Berg eier 75 prosent av selskapet. Nils Ole Dalsegg eier 25 prosent.