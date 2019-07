Populært blant ungdommer å ha fiske som sommerjobb

Lokale notiser

Ordningen med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske som næring i sommerferien. Sammenlignet med 2018 er det en økning på over 50 prosent.

Knapt 18 prosent av dem som har fiske som hovedyrke er under 30 år, så målet med ungdomsfiskeordningen er å gi unge en inngang til fiskeryrket. Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) er derfor veldig fornøyd med at såpass mange ungdommer har valgt å prøve fiskeryrket i sommer.

– Sommerjobb er ofte det første møtet mange ungdommer har med fiskerinæringen. Her kan de tjene feriepenger ute i fantastisk natur og frisk luft. Ungdomsfiskeordningen er en viktig arena for rekruttering, og vi trenger både flere unge fiskere og flere kvinnelige fiskere. Sjømatnæringen er viktig for fremtiden vår, sier Nesvik og peker på at det er viktig at fiskeryrket klarer å rekruttere ungdommer for at Norge skal få den framtidsnæringen som er ønsket.

Ungdomsfisket kan drives med stang, håndsnøre, juksemaskin, garn med en samlet lengde på inntil 210 meter, liner med inntil 300 angler og inntil 20 teiner eller ruser.

Totalt viser tallene fra Fiskeridirektoratet at det er registrert 309 ungdommer som ungdomsfiskere. 100 av disse er fra region nord, deretter følger region vest med 85 fiskere.

De ungdommene som deltok i ordningen i 2018, fisket til sammen mer enn 115 tonn fisk og sjømat, noe som hadde en fangstverdi på mer enn 5 millioner kroner.

Ordningen varer fra 17. juni til 9. august 2019 og gjelder alle fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten.

(©NTB)