Ambulansefly-saken i nord kan ende med politisk mistillit

Lokale notiser

– Arbeiderpartiet mener Høies ansvarsfraskrivelse ikke holder lenger. Vi har utvist tålmodighet på bakgrunn av Høies forsikringer i Stortinget. Nå forlanger vi at statsråden tar grep, sier Skjæran til avisa Nordlys.

Tirsdag ble det kjent at Helse Nord har bedt om at kriseplanen for ambulanseflyene forlenges fordi Babcock, som overtok luftambulansetjenesten 1. juli, ikke greier å levere, blant annet fordi treningen av besetningen har tatt lenger tid enn ventet. Luftambulansetjenesten har dermed måttet sette i verk flere tiltak for å holde beredskapen oppe.

Høie har gjentatte ganger forsikret om at beredskapen vil være tilfredsstillende etter 1. juli.

– De første dagene etter 1. juli tenkte vi det var greit, men nå har det gått over to uker, og situasjonen er fortsatt ikke under kontroll. At sykehusene har fått beskjed om å begrense bruken, forteller hvordan situasjonen er, sier Skjæran.

– Ap er beredt til å ta nødvendige skritt for å minne Høie om det ansvaret han har, og minne ham om at vi i fjor gjorde det klart at det også handler om vår tillit til ham som statsråd. Den tilliten strekker han på. Vi utelukker ikke mistillit, sier han.

Ifølge Nordlys er Høie for tiden til fjells og har dermed ikke anledning til å svare på kritikken fra Arbeiderpartiet.

(©NTB)