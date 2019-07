Advarer mot «usynlige» syklister i tunnelene

Lokale notiser

Statens vegvesen har sendt ut farevarsel om at det ofte treffes «usynlige» syklister i tunnelene i Nordland.

De ber syklister huske refleksvest og lys på sykkelen.

– Når du pakker til sykkeltur i Nord-Norge, er det kanskje fort gjort å tenke at du kan droppe refleksvest og lys på sykkelen siden det er lyst hele døgnet. Men selv om det er lyst ute, kan det fort være veldig mørkt inne i tunnelene. Og da må du sørge for å være godt synlig for bilistene, sier driftsleder for Vegtrafikksentralen i Region nord, Siril Veiåker Nilsen.

Vegvesenet ber også syklistene vurdere andre ruter slik at de unngår tunnelene. I enkelte nordlandstunneler er det heller ikke lov å sykle.