Vesterålinger med kraftig hotell-økning

Lokale notiser

Norlandia Hotel Group økte salget med 12 prosent i fjor, skriver Finansavisen.

Inntektene steg til 531 millioner kroner. Resultat før skatt endte på 21,2 millioner kroner. Det var en dobling fra året før.

Selskapet er eid av brødrene Roger og Kristian Adolfsen fra Andenes.

Selskapet driver ingen egne hoteller, men drifter i alt 27 hoteller i Norge og 9 Sverige. Kjeder som Thon, Scandic, First, Park inn by Radisson, Best Western og Comfort driver hotellene.

Finansavisen skriver at brødrenes viktigste hotell er Karl Johan Hotell i Oslo. Hotellet oppgraderes nå med 56 rom, og vil ha totalt 181 rom. Det uttales til Finansavisen at veksten for 2019 ikke ventes å bli så frisk som i 2018.