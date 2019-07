Visningstillatelsen ga 52 millioner i inntekter

Lokale notiser

Akvakultur i Vesterålen, som er selskapet som drifter Nordlaks sin visningstillatelse, omsatte i fjor for 52 millioner kroner. Dette er en nedgang på 36 prosent fra 2017, da de omsatte for 81,8 millioner kroner. Denne nedgangen kan kort og godt forklares med at det ikke slaktes jevnt med fisk hvert år, samt variasjon i lakseprisen.

Nedgangen i omsetning vises også på driftsresultatet, som gikk ned med 75 prosent fra 2017 til 2018. I 2017 ble Akvakultur i Vesterålens driftsresultat på 14,9 millioner kroner, mot 3,7 millioner kroner i fjor. Hvis man ser driftsresultat og omsetning i sammenheng, endte selskapet med en driftsmargin på sju prosent i 2018, mot 18 prosent i 2017.

Til tross for dette ble fjoråret det fjerde beste året siden oppstart for Akvakultur i Vesterålen AS.