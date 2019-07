Fire av ti nordlendinger dropper frokosten

Lokale notiser

– Det er flere grunner til at nordlendinger ikke får i seg mat om morgenen, og manglende matlyst er den viktigste faktoren. Mye tyder på at nordlendinger ikke har lyst på den frokosten de selv tilbereder, forklarer Mia Bergmann, som jobber for selskapet som har kjøpt undersøkelsen.

Halvparten av nordlendinger oppgir nemlig at mangel på matlyst hindrer dem i å spise frokost. Mange innrømmer også at de ikke står opp tidlig nok.

– Når nordlendinger spiser frokost, spiser de som regel brødmat. Men ofte mangler de matlyst, og andre ganger orker de ikke å stå opp. Det er nesten komisk, men jeg tror rett og slett at de ikke orker å stå opp til tørre brødskiver, sier Bergmann.