Bellona varsler full kamp mot tysk prøveboring nær Lofoten

Lokale notiser

Tillatelsen vil bli påklaget, sier Bellona-leder Frederic Hauge til NTB.

– Dette er en ekstremt viktig sak, som kommer til å ende på miljøminister Ola Elvestuens (V) bord. Dette vil bli en prøvesak på Venstres troverdighet i miljøpolitikken, slår en rasende Hauge fast.

Det tyske oljeselskapet ble tildelt lisens til leteboring i 2016 under den såkalte TFO-ordningen. Lisensen gjelder boringen av en letebrønn i en blokk i Norskehavet utenfor kysten av Nordland, 83 kilometer sør for Røst og 50 kilometer nord for Træna.

Tirsdag fikk selskapet tommel opp fra Miljødirektoratet til å gå i gang, bekrefter fungerende seksjonsleder Ann Mari Vik Green til NTB.

– Tillatelsen gjelder alle utslipp til luft og sjø som følger av boreaktiviteten, sier hun.

Hauge lover full mobilisering av miljøbevegelsen i saken.

– Dette er den mest kontroversielle boringen på norsk sokkel på veldig lenge. Hvis Elvestuen tillater dette, har vi ikke bruk for Venstre som miljøparti, sier Bellona-lederen, som viser til at området rundt Trænarevet er tett knyttet til økosystemet i Lofoten.

– Vi snakker om oljeboring i fødestua til torsken. Hvis det skjer et uhell, er skadepotensialet enormt, sier Bellona-lederen.