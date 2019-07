Sortland får 200.000 kroner til rehabilitering

Lokale notiser

Målgruppen for tilskuddet er pasienter og brukere med nedsattfunksjons- og mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering.

– Tilbudet må samsvare med bredden i målgruppens behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering, skriver Fylkesmannen i Nordland i tildelingsbrevet.

Et av kriteriene for tilskuddet er at koordinerende enhet skal være tilrettelegger for helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av fag, nivåer og etater. Dette kan bidra til at pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan og koordinator.