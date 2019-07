Kinesisk entreprenør uenig med Statens vegvesen om milliardbru

Lokale notiser

Den kinesiske entreprenøren SRBG står ansvarlig for byggingen og har støtt på forsinkelser, konkurser og betongutfordringer. Alle de 344 boltene som holder de bærende vaierne i hengebrua må skiftes, skriver NRK.

Det ble klart etter at en av boltene røk og det samtidig viste seg at flere var sprukket.

– Vi mener det er en produksjonsfeil og at entreprenøren skal dekke kostnadene. Men det blir det sikkert en diskusjon om, sier prosjektsjef Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen nord.

Hålogalandsbrua like utenfor Narvik kostet nesten fire milliarder å bygge og er Norges nest lengste hengebru med sine 1.533 meter. Brua ble åpnet i desember 2018, nesten to år etter at den opprinnelig skulle stå ferdig.

Det kinesiske selskapet opplyser at de har undersøkt saken i samarbeid med blant andre Statens vegvesen, og at de er uenige med Statens vegvesen om årsaken til feilen og hvem som er ansvarlig.

– SRBG er imidlertid i dialog med Statens vegvesen vedrørende en løsning på utbedringsarbeidet og samarbeider for å finne en løsning på situasjonen, skriver SRBG i en epost til NTB.