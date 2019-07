Politiet vil ha helikopter i nord – lyser ut konkurranse til 250 millioner

Lokale notiser

Politiet har lyst ut en anbudskonkurranse for å få politihelikopter med 24 timers beredskap i Nord-Norge. Et nytt helikopter kan være på plass før nyttår.

Helikoptertjenesten skal være tilgjengelig hele året, med en times responstid dag og natt, skriver Nordlys.

Politidirektoratet vil overfor avisen ikke gå inn på detaljer om den planlagte helikoptertjenesten, eller hvor helikopteret blir stasjonert.

Kontraktens varighet er på fire år og har en verdi på 250 millioner kroner. Etter fireårsperioden er det opsjon på forlengelse i ett år av gangen i inntil sju år.

Etter planen skal seks av ni av Forsvarets Bell 412-helikoptre skal flyttes fra Bardufoss til Rygge innen 1. august i år. Politiet i nord har til nå fått betydelig støtte av disse helikoptrene.

Det er foreløpig usikkert når de nye helikoptrene vil være på plass, men ifølge konkurransekunngjøringen er tilbudsfristen 14. august i år, med krav om at tilbudet står til 1. mars neste år.

– Vi jobber for å få en avtale på plass innen 01.01.2020, men vi vet at en anskaffelsesprosess tar tid. På bakgrunn av det undersøker vi derfor parallelt muligheten for en kortvarig, midlertidig løsning fram til vi har en mer varig løsning på plass, sier seksjonssjef Elisabeth Rise i Politidirektoratet til Nordlys.