Sortland håndballklubb søker Vinn-Vind-midler

Lokale notiser

Sortland håndballklubb har sendt inn om bidrag fra Fortums VinnVind-midler.

Bidrag fra VinnVind-midlene skal fremme utvikling og aktiviteter i nærområdet og øke attraktiviteten av å bo, arbeide eller besøke områdene rundt Ånstadblåheia Vindpark.

Kommunestyret i Sortland og Ånstadblåheia Vindpark AS har inngått en avtale om innhold og forvaltning av bidragene, og det er i denne forbindelse bestemt at styret for Kulturfabrikken Sortland KF skal behandle søknader og innstille til fordeling av midlene fra og med 2019, skriver Kulturfabrikken i et svarbrev til Sortland håndballklubb.

Søknadene vil bli behandlet av styret 8. oktober, som er første møte etter sommeren. Innstillingen blir deretter oversendt til Fortum/Ånstadblåheiavindpark.

Ifølge avtalen mellom Sortland kommune og selskapet skal Fortum innen 30 dager avgjøre om de godkjenner tildelingen.

– Søknadsfristen er satt til 15. september 2019.Søknader som allerede er mottatt vil bli behandlet i oktober, opplyser Kulturfabrikken.