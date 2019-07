Allerede overfisket torskekvotene

Lokale notiser

– Vi noterer oss at den største fartøygruppen etter siste uke står registrert med et overfiske av sine torskekvoter på 1.560 tonn. Siden gruppen er regulert med fartøykvoter uten overregulering skulle dette i utgangspunktet ikke kunne skje. Men her slår blant annet konsekvenser av struktureringen inn, og det er lite vi kan gjøre med situasjonen her og nå, sier seniorrådgiver Guro Gjelsvik i Fiskeridirektoratet til Fiskeribladet.

Hun legger til at problemstillingen rundt dette forholdet er diskutert på flere reguleringsmøter, og en videre oppfølging er også varslet til møtet i høst.

Årets torskekvoter er som kjent justert ned fra i fjor, og dette gjenspeiles stort sett i landet kvantum for gruppene. For stor kyst, med hjemmelslengde mellom 21 og 29,7 meter, er situasjonen motsatt. Der er landingene økt fra 27.550 tonn på samme tid i fjor, til 28.498 tonn i år.