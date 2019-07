Hvalfangsten på nivå med fjoråret

Lokale notiser

351 dyr ved utgangen av 28 mot 353 til samme tid i fjor, må sies å være dødt løp dersom man setter de to sesongene opp mot hverandre skriver Fiskeribladet. Men fremdeles er det noen uker før man gjør den endelig sesongoppsummeringen.

Råfisklagets hvalansvarlig, Per Rolandsen, våger ikke gjøre noen forskutteringer.

– Vi har sett hvor mye været betyr for suksess eller fiasko på fangstmengdene. Men klaffer det med godvær og gode fangstforhold er mulighetene gode for at sesongen ihvertfall ikke blir dårligere enn fjorårets, sier han til avisa.

Da stoppet det på 454 dyr. Men fremdeles langt unna kvoten, som i år, i likhet med fjoråret, er på 1299 dyr.